Forte temporale a Montesilvano, allagato corso Umberto [FOTO]

Il maltempo è arrivato oggi pomeriggio su Pescara e zone limitrofe, rispettando le previsioni meteo dei giorni scorsi.

A Montesilvano, in particolare, poco prima delle ore 20 si è scatenato un forte temporale che in breve tempo ha allagato corso Umberto. Disagi anche lungo via Torrente Piomba, con la strada che si è allagata nel tratto verso il mare.

Tuttavia l'estate non ci abbandonerà ancora: già da domani mattina dovrebbe esserci un aumento delle temperature, che garantirà un altro weekend all'insegna del sole e del clima estivo.