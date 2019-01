Maltempo, a Montesilvano resta aperto il Coc: chiusi parchi e cimitero

Il Comune di Montesilvano ha deciso di tenere aperto anche oggi, venerdì 4 gennaio, il Coc (centro operativo comunale) per la situazione legata all'ondata di maltempo.

Come fanno sapere dall'amministrazione comunale, la notte è passata tranquilla, senza nessuna situazione particolare.

La neve è caduta nella zona di Montesilvano Colle dove sono in azione gli spazzaneve.

Nella notte appena passata è stato anche predisposto lo spargimento di sale, sempre nella zona collinare, dove si è formato un po’ più di ghiaccio. In ogni caso le strade sono tutte percorribili.

«A questo proposito», dicono dal Comune, «si ricorda che è in vigore l'ordinanza che impone agli automobilisti di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo e che l’uso di pneumatici non a norma comporta sanzioni. Si raccomanda la massima prudenza».

Non risultano danni nemmeno per il forte vento. Restano chiusi i parchi cittadini e il cimitero.

Il Centro operativo comunale resta aperto. Attivi per segnalazioni i numeri 085-4481216 e 085-4481326.