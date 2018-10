Maltempo a Montesilvano, ecco gli ultimi aggiornamenti

La pioggia ha concesso una tregua dalle ore 22 e questo ha permesso alle idrovore di poter asportare masse d'acqua più liberamente a Montesilvano.

In serata sono state attivate sette pompe nei punti dove si sono registrate le maggiori criticità, vale a dire via Maremma, via L'Aquila, via Calabria, via Umbria, via Italica, via Liguria e via Lazio.

Altri due mezzi di aspirazione delle acque piovane sono stati concessi dalla regione e verranno posizionate in via Tamigi e via Lugano.

Le previsioni meteorologiche fanno ben sperare in un miglioramento, pertanto non si esclude che in tarda notte venga riaperto il tratto di lungomare ancora impraticabile.

L'assessore Valter Cozzi si augura che entro un mese possano terminare i lavori al collettore per porre fine a questo disagio periodico che si manifesta al primo acquazzone.