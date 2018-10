Maltempo a Montesilvano, allagamenti e disagi: gli aggiornamenti

Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono ancora impegnati nelle strade di Montesilvano maggiormente colpite dagli allagamenti. Particolare attenzioni sono rivolte su via Piemonte, via Liguria, via Calabria e via L'Aquila.

Nel frattempo è stato prolungato il tratto di lungomare chiuso al traffico, da viale Europa fino a via Adige. Salvo nuove disposizioni, al momento non è prevista nessuna sospensione delle attività scolastiche per domani, martedì 23 ottobre.