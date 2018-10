Maltempo 22 ottobre: danni e disagi anche a Montesilvano

La pioggia incessante non accenna a diminuire anche a Montesilvano. Resta attivo il Centro Operativo Comunale, a disposizione dei residenti per segnalazioni e richieste di intervento. I numeri per le emergenze sono 0854481216 e 0854481326. E' in corso una nuova riunione tecnica a Palazzo di Città. Sindaco, dirigenti comunali, assessori e tecnici, unitamente al tenente Casale della Polizia Municipale e responsabili della Protezione Civile e Vigili del Fuoco, stanno predisponendo le operazioni prioritarie da intraprendere con l'utilizzo delle pompe idrovore per liberare le strade allagate e ripristinare la circolazione.

Maltempo Montesilvano: strade chiuse

Restano chiusi i sottopassi di viale Europa e di Via Aldo Moro, mentre è transitabile quello di via De Gasperi. Lungomare interrotto al traffico nel tratto che va da via Marinelli a viale Europa. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute già da questa mattina su viale Abruzzo, via Piemonte e via Liguria. Criticità lungo le strade che si intersecano con via Bradano e in modo particolare su via Campobasso dove molti residenti non possono uscire dalle proprie abitazioni. Migliorata invece la situazione in via Calabria. A differenza di Pescara, al momento non è stata presa nessuna decisione affrettata su un'eventuale chiusura delle scuole, ma il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse potrebbe far propendere per un'ordinanza attesa nelle prossime ore. In via Marco Polo è caduto un albero e sul posto è presente la Polizia Municipale.