Ha un malore in spiagga a Montesilvano: turista salvato dai bagnini

Momenti di paura nella mattinata di oggi lungo la spiaggia di Montesilvano, fra gli stabilimenti onda verde, hotel D'Atri e Pallino Beach. Un turista, verso le 11.15 mentre si trovava nel lido dell'hotel D'Atri, ha avuto un malore con problemi respiratori e cardiologici.

Immediatamente sono intervenuti i bagnini Fabio di Giacomo e Niccolò di Genova degli Angeli del Mare di Schiavone e Padalino, mettendo in sicurezza la zona e dando un primo soccorso al turista in attesa dell'arrivo del 118. I sanitari, dopo una rapida visita medica, hanno deciso di trasportarlo in ospedale. Rassicurati i presenti i bagnini sono tornati in servizio sulle loro torrette, elogiati dai bagnanti presenti per il loro tempestivo intervento.

