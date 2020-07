Malore in strada per un uomo, salvato dai soccorritori a Montesilvano

Una miracolosa coincidenza ha permesso il salvataggio di un uomo dell'età apparente di 55 anni, le cui generalità non sono state rese note, che nel primo pomeriggio di oggi (3 luglio) si è accasciato a terra, colpito da un malore mentre stava camminando per strada con la moglie. Il fatto si è verificato a Montesilvano, in via Marinelli. Fortuna ha voluto che in quel momento transitasse un'ambulanza della Life, impegnata in altro servizio.

I soccorritori si sono accorti subito della gravità e hanno praticato 4 scariche di defibrillatore per rianimare la vittima. Va però precisato che la prima a soccorrere il paziente e a cominciare il massaggio cardiaco è stata un'infermiera domiciliare che passava casualmente da quelle parti:

"Dopo dieci minuti - racconta la donna - è arrivata l’ambulanza della Life, che aveva il defibrillatore. Dopo che ho posizionato la cannula di Guedel, abbiamo fatto la prima scarica. Solo dopo 27 minuti di massaggio ho lasciato il paziente all’ambulanza medicalizzata". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento tempestivo è stato fondamentale, e così l'arresto cardiaco è stato interrotto. Subito dopo l'uomo è stato portato al pronto soccorso di Pescara, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma restano stabili. È ricoverato in Rianimazione.