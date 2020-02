Vicinanza e solidarietà dal Comune di Montesilvano alla madre e figlio investiti in via Vestina - FOTO

Il grave incidente stradale avvenuto ieri 11 febbraio in via Vestina con una madre e figlio investiti da uno scooter, ha scosso la popolazione di Montesilvano che sta vivendo con apprensione queste ultime ore. Le condizioni del bimbo di 6 anni, ricoverato in prognosi riservata, permangono gravi. Un incidente causato dall'imprudenza e dalla velocità che rendono quel tratto di strada particolarmente pericoloso.

L'ufficio stampa del Comune comunica la propria vicinanza alla mamma e al suo piccolo e ribadisce l'importanza delle regole stradali che spesso non vengono considerate da automobilisti e pedoni: