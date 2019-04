Lupo ucciso da auto, Nuovo Saline: "Nessuno scenderà in piazza come accadde per Tequila"

L'associazione, segnalando l'episodio, fa un confronto con quanto avvenuto un paio di mesi fa: "Per un cane domestico ucciso sono scesi in piazza in centinaia a strillare il loro disappunto, ora per questo lupo non ci sarà nessuno"