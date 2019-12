Nasce il "Luogo delle Meraviglie", laboratorio creativo con finalità terapeutiche

Con l'apertura del laboratorio socio-occupazionale, la cooperativa Horizon 2, con sede in via Morrone 4 a Montesilvano, inaugura il "Luogo delle Meraviglie" all'interno del quale i soggetti emarginati e con problemi di fragilità emotiva vengono coinvolti nella realizzazione di creazioni artigianali e artistiche. L'iniziativa vede come base l'integrazione lavorativa e la costituzione di una rete stabile tra istituzioni, imprese e la cooperativa stessa.

Diverse infatti le aziende locali che hanno già commissionato commesse di prodotti destinati al commercio nella grande distribuzione. Il presidente Lorenza Puarulli Presidente della Cooperativa Horizon 2: