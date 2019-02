Lucchetti alle uscite di emergenza nella palestra di una scuola

La segnalazione, documentata da foto, è giunta in redazione dal papà di un'atleta juniores della locale squadra di volley e riguarda la palestra della scuola secondaria di primo grado che si trova in via Olona a Montesilvano.

I maniglioni antipanico delle cinque uscite di sicurezza risultano tutti chiusi e sigillati dall'interno con delle catene e dei lucchetti.

Cosa piuttosto insolita se si pensa al rischio che può scatenarsi in caso di un'improvvisa evacuazione.

La palestra viene utilizzata non soltanto dagli studenti per le lezioni di educazione fisica, ma anche da alcune società sportive per le attività di allenamento pomeridiane e serali. L'unica via di accesso e di fuga resta l'ingresso principale. Ciò che chiede chi frequenta l'impianto sportivo è che le porte vengano sboccate al più presto, onde prevenire eventuali situazioni di emergenza.