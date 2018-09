Carabinieri Montesilvano, La Verghetta è il nuovo comandante della Compagnia

Dopo 4 anni di onorato servizio, il capitano dei carabinieri Vincenzo Falce saluta il Comando Compagnia di Montesilvano per intraprendere una nuova ed esaltante avventura professionale a capo del Comando Provinciale di Benevento.

Per un campano che torna nella sua regione di origine, un abruzzese che lascia la caserma di Pozzuoli per ricoprire l'incarico di nuovo comandante dei carabinieri di Montesilvano.

Si tratta del capitano Luca La Verghetta, nativo di Vasto, in servizio effettivo già da domani. I primi appuntamenti con le autorità civili e militari e con il Prefetto, per poi iniziare a coordinare il presidio dell'Arma in via Agostinone.

Queste le parole di commiato di Falce, rivolte ai colleghi e alla cittadinanza: