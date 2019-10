Automobilismo, il montesilvanese Loris Boggi Spinelli si gioca il titolo internazionale sul circuito di Monza

Sarà un weekend entusiasmante per gli appassionati di automobilismo, in particolare per i tanti tifosi di Loris Boggi Spinelli, pilota montesilvanese che con la sua Mercedes GT3 by Antonelli Motor Sport è in piena lotta per l'International GT Open.

L'autodromo di Monza ospiterà l'ultimo appuntamento della stagione, con la classifica che potrebbe ribaltarsi, dal momento che in testa regna un sostanziale equilibrio.

Tante le scuderie che si contenderanno la prestigiosa coppa. Parte avvantaggiato il team Emil Frey Racing, composto dal duo Costa-Altoè su Lamborghini Huracan GT3 Evo, forte del distacco di 11 punti dall'equipaggio attualmente al secondo posto.

Per Loris Boggi Spinelli è questa l'occasione per confermarsi tra i migliori della sua categoria dopo aver conquistato il titolo mondiale e il titolo europeo Super Trofeo Champion nel 2018.Quest'anno, sempre in coppia con il padovano Riccardo Agostini, ha visto per primo la bandiera a scacchi nella prova di Barcellona. Sulle possibilità di successo finale si attendono le indicazioni che arriveranno dalle prove libere e dalle qualifiche.

Appuntamento domenica 13 ottobre. Il semaforo verde scatterà alle ore 14.