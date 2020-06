Morto Livio De Vincentiis, lutto a Montesilvano

È morto Livio De Vincentiis, Montesilvano in lutto per la scomparsa di una persona molto conosciuta e amata in città.

Da sempre vicino a tutte le iniziative del Comune era solito partecipare agli eventi e gli piaceva frequentare il municipio dove negli anni si è fatto apprezzare dai vari sindaci, assessori e consiglieri comunali.

Livio, cognato di un dipendente comunale, è deceduto questa mattina, venerdì 12 giugno, e nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro della comunità montesilvanese e in tanti l'hanno già voluto ricordare.

Tra questi anche l'ex comandante della polizia municipale, Sergio Agostinone:

«Pochi minuti fa il nostro amato Livio è volato in cielo. Un personaggio storico benvoluto da tutti che ci lascia con il suo splendido sorriso e la sua dolcezza infinita. Ciao Livio, tutte le bande del cielo suoneranno per te».

Anche l'ex assessore e attuale consigliere comunale Valter Cozzi ha condiviso un messaggio:

