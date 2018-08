Lite in strada tra rom e tunisini, Carabinieri intervengono in via Rimini

Dopo la rissa scoppiata nei giorni scorsi a Rancitelli tra un gruppo di rom e alcuni nigeriani, arriva una notizia simile da Montesilvano. Ieri sera alle ore 22.30, infatti, i Carabinieri di Montesilvano e Pescara sono intervenuti in via Rimini, nella zona delle case popolari, dove era stata segnalata una lite in strada tra alcuni rom e una coppia di tunisini.

Il dissidio tra le parti sarebbe avvenuto per futili motivi: la donna tunisina diceva di essere stata aggredita dai rom, che a loro volta sostenevano di essere stati minacciati da lei con un coltello. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno effettivamente sequestrato un coltello, ma sono al vaglio le immagini delle telecamere per fare luce su quanto effettivamente si sia verificato.