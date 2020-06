Mamma e figlia si azzuffano in casa a Montesilvano: intervengono i carabinieri

Una furiosa litigata in famiglia tra madre e figlia in via Leopardi a Montesilvano ha creato scompiglio nella serata di ieri, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dell'ambulanza. Le due donne, per motivi sconosciuti, hanno dato vita ad una baruffa fatta di colpi proibiti. La signora, in preda all'esagitazione, è stata sedata dai soccorritori del pronto soccorso. Non si registrano per fortuna conseguenze gravi sul piano fisico, ma l'episodio ha spaventato tutti i vicini di casa.

