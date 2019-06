Montesilvano, investe un conoscente dopo una banale lite: nei guai un 27enne

Poteva finire in modo drammatico la lite per futili motivi scoppiata ieri notte in via Aldo Moro a Montesilvano. Momenti di paura infatti quando un 27enne, dopo aver discusso con un conoscente, è salito a bordo della sua automobile e lo ha investito. Subito dopo si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno fermato ed identificato. Nell'auto, fra l'altro, nascondeva anche una mazza da baseball con la quale aveva precedentemente minacciato il conoscente.

Il giovane investito è stato trasportato in ospedale a Pescara dove è ricoverato nel reparto di Ortopedia con traumi, fratture e lesioni guaribili in 45 giorni. Il 27enne invece è stato denunciato per tentato omicidio, lesioni gravissime e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.