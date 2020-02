Scazzottata per questioni di viabilità, spunta un coltello

Una violenta lite per futili motivi si è consumata sotto gli occhi di diverse persone in via Vestina oggi a Montesilvano. Due automobilisti hanno discusso per questioni legate alla viabilità.

Dopo uno scambio ripetuto di insulti e minacce, è nato un furioso parapiglia fatto di calci, pugni e spintoni. Uno di loro ha riportato le conseguenze peggiori, con perdite di sangue e il volto tumefatto.

Entrambi sono stati identificati dai carabinieri. L'aspetto maggiormente increscioso è che il più facinoroso dei due ha estratto un coltello che si è conficcato nell'abitacolo della macchina del rivale, per la precisione nella portiera. Non sono stati resi noti i motivi che hanno scatenato l'alterco.