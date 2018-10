La signora Linda Di Felice compie 102 anni, gli auguri del vicesindaco di Montesilvano

Montesilvano in festa per la signora Linda Di Felice, che compie 102 anni: questa mattina (23 ottobre), nella casa di riposo 'Santo Volto' di via Marinelli, il vicesindaco Ottavio De Martinis ha consegnato una targa all'arzilla vecchietta, dandosi con lei appuntamento, già da adesso, al prossimo anno.

È stata una bella cerimonia con tanto di torta e pasticcini.

«Linda - ha dichiarato prosegue De Martinis - è una signora tranquilla e affettuosa ed è un vanto, per la città, ospitare lei e le altre 83 signore in questa struttura».

Madre di Gianfranco e nonna di Andrea e Sara, la signora Linda è nata a Città Sant’Angelo nel 1916 ma vive da 20 anni al 'Santo Volto'.