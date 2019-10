Montesilvano, completati i lavori in via Spagna e corso Strasburgo - FOTO

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha fatto sapere che il primo lotto di lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Spagna è stato completato. Terminati anche i lavori di sistemazione dell'asse stradale in via Strasburgo. SI tratta di intervenuti voluti dall'amministrazione comunale per completare le opere di urbanizzazione in via Spagna e sistemare l'asse stradale dietro la stazione ferroviaria, migliorando la viabilità anche grazie alla nuova segnaletica.

La spesa complessiva è stata di 77 mila euro. Il sindaco De Martinis: