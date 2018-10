Montesilvano, new look per via Roma: il centro città diventa più accattivante

Un nuovo slancio economico per Montesilvano che si prepara a rilanciare la zona nevralgica della città. Con il rifacimento dei marciapiedi di via Roma, l'amministrazione ha dato il via all'inizio dei lavori di riqualificazione di questa importante arteria.

Sarà rimossa la pavimentazione in porfido, sostituita con un asfalto ad effetto marmo. Inoltre verranno risistemati gli alberi posti ai lati della carreggiata. Con questo nuovo look, via Roma si prepara a diventare zona franca che consente ai titolari di nuove attività presenti in questo indirizzo di evitare il pagamento della Tari per i primi due anni dall'apertura.