Lavori in via Roma a Montesilvano, si attende l'ok della Soprintendenza Ambientale per la ripresa

Si dovrà attendere il parere della Soprintendenza Ambientale per la ripresa dei lavori di riqualificazione in via Roma a Montesilvano.

È quanto fanno sapere dal Comune con il sindaco Ottavio De Martinis che fa sapere come la Soprintendenza ai Beni Ambientali «dovrebbe fornire al più presto un parere sull’espianto e sull’eventuale reimpianto di alcuni alberi, in questo momento considerati un’emergenza sanitaria per alcuni residenti e commercianti».

Il nodo riguarda la futura destinazione delle magnolie presenti nella strada.

Questo quanto afferma il primo cittadino: