Lavori sul lungomare: il sindaco di Montesilvano incontra il presidente di Fiab Pescarabici

L'associazione Fiab Pescarabici, rappresentata dal presidente Odoardi, ha avuto chiarimenti sui lavori che il Comune di Montesilvano sta portando avanti sul lungomare e che si concluderanno nel giro di una settimana. Il segmento interessato è quello del Jova Beach Party, dove la pista ciclabile subirà delle sostanziali modifiche a cominciare dall'allargamento della carreggiata fino a tre metri e l'eliminazione dei cordoni laterali dopo l'innalzamento del manto stradale.

La pista sarà anche delimitata da un impianto di illuminazione a pavimento ed è stato trovato l'accordo con l'Azienda Speciale per l'impiego di lavoratori socialmente utili che si occuperanno della pulizia di quel tratto ciclopedonale. Ora non resta che ricevere l'ultimo parere favorevole da parte dei carabinieri forestali in merito al transito delle autovetture nel retro pineta.