Montesilvano, finiti i lavori nella scuola d'infanzia Colonnetta

Una scuola modello a Montesilvano consegnata alla città e pronta ad ospitare dal prossimo anno i piccoli in grembiule. L'asilo si presenta in maniera moderna e colorata, ad alto risparmio energetico e soprattutto sicuro grazie alle migliori tecniche costruttive adottate. Tre le sezioni a disposizione degli insegnanti, oltre ad un'aula comune per lo svolgimento di attività speciali.

Ci sono anche locali per uso magazzino e lavanderia, bagni per diversamente abili, sala mensa e sporzionamento cibo, ripostigli, aula docenti, servizi igienici e spogliatoi. Ampio giardino all'esterno. La scuola dell'infanzia Colonnetta va a colmare le lacune riscontrate nella scuola di via Sannio. In ogni classe c'è il sistema di ventilazione meccanica e il riscaldamento a terra. Le murature esterne sono di 40/42 centimetri e garantiscono il fresco in estate e il caldo d'inverno.