Approvati a Montesilvano i lavori per riqualificare l’area del Jova Beach Party. A quasi un anno dallo storico concerto sul lungomare, la giunta comunale ha detto sì. L’intervento partirà durante la prossima settimana (intorno a martedì 16 giugno) e prevederà la realizzazione di una pista ciclabile panoramica in un tratto di via Aldo Moro, con l’innalzamento del piano stradale e della ciclabile esistente.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’urbanistica Anthony Aliano, promotore del progetto:

“Montesilvano si proietta nel futuro all'insegna della bellezza e della qualità dei luoghi – ha dichiarato – Questa prima tranche di lavori prevede l’allineamento del settore stradale e della pista ciclabile, che saranno riportati ad un unico livello con la spiaggia, col mare e con la pineta, diventando così una sorta di corso sul mare”.

L’opera sarà caratterizzata da elementi di arredo urbano, che tratteggeranno la zona ciclopedonale da quella veicolare, e da una pavimentazione che vedrà il contributo di architetti quotati. Seguiranno la deviazione della pista ciclabile sulla spiaggia e l’apertura del corso ciclopedonale fino a dentro la pineta con la possibile demolizione del muretto che ne delimita l’area. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, è ancora al vagliando in accordo con i carabinieri forestali.

Si sta ragionando anche sul riallineamento della pineta, per recuperare spazio nel retro affinché diventi un'alternativa viaria e permetta di lasciare all’utilizzo ciclopedonale il tratto di riviera interessato dai lavori, che vedranno la completa interdizione al traffico tra via Torrente Piomba e via Marinelli. Gli autobus provenienti da Pescara, invece, avranno deviazione obbligata su via Adige.