Avviati a Montesilvano i lavori di rifacimento del manto stradale

Il manto stradale di numerose arterie cittadine di Montesilvano verrà rimesso a nuovo con il rifacimento nei punti critici dovuti all'intenso traffico, all'usura del tempo, al transito di mezzi pesanti e alle escrescenze delle radici degli alberi in prossimità dei marciapiedi.

La prima fase di asfaltatura riguarderà via Sciesa, via Zambesi, via Aterno e via Massarenti.

I lavori, affidati alla ditta Slim di Pescara, sono partiti oggi, nei prossimi giorni gli interventi riguarderanno altre strade cittadine come via Agostinone e via Adda che hanno subìto importanti dislivelli dopo i lavori della Oper Fiber.

In questi casi si provvederà anche a disegnare una nuova segnaletica orizzontale. Su via Togliatti si dovrà procedere alacremente per rimediare alle troppe sollecitazioni dei tir che sono transitati a seguito della chiusura del viadotto autostradale. Stesso discorso per via Fosso Foreste fino al lungofiume e corso Umberto nel tratto che va da viale Europa al confine con Città Sant'Angelo. Il sindaco di Montesilvano, De Martinis, ha annunciato: «Successivamente appaltaremo gli ulteriori interventi per il rifacimento di altre strade comunali, cercando di estenderli anche alcune traverse della zona Collemare della nostra cittadina. Interventi per circa 435mila euro, che si potranno realizzare grazie a un finanziamento regionale, che siamo riusciti a intercettare».