Montesilvano, lavori alla Colonnetta per evitare gli allagamenti [FOTO]

Un intervento oneroso ma necessario, affidato alla ditta Rigenera srl per un importo di 120mila euro. Dall'ufficio tecnico comunale parte l'ok per far sostituire le pompe dell'impianto di sollevamento lungo via Cairoli e la realizzazione di una nuova condotta in via D'Agnese. Si tratta di due strade del quartiere Colonnetta che si allagano puntualmente ogni volta che piove in maniera copiosa.

Il canale ex novo ha un diametro notevolmente maggiore; inoltre, la spinta più potente delle nuove pompe permetterà un deflusso maggiormente consistente delle acque meteoriche verso il fiume, pari a 20 litri al secondo. Verrà realizzata anche una vasca di raccolta.