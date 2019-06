Terminati i lavori del Pon, protagonisti gli alunni della scuola Primaria di Montesilvano [FOTO]

Gli alunni della scuola primaria "Berardinucci", appartenenti alla quarta classe, hanno portato a termine le 60 ore di lavori del Programma Operativo nazionale che li ha visti impegnati in attività inerenti la raccolta differenziata, l'arte del riciclo e del riuso, il risparmio energetico, la salvaguardia del territorio e delle specie animali in via di estinzione.

Le insegnanti Anna Cicciotti e Paola Candeloro, quest'ultima in veste di tutor, hanno coinvolto i bambini in canti, balli, recite e lavori artistici manuali.

L'utilizzo di supporti digitali per gli esercizi di ricerca e reportage sono serviti per la preparazione e diffusione del materiale pubblicitario legato alla mostra-mercato finale. Alla realizzazione del Pon hanno collaborato l'associazione Amare Montesilvano, Ernesto De Vincentiis, Adriano Tocco, la ditta Roberto Cilli, l'ingegnere Nicola Della Corina e Tiziano Castagna in rappresentanza di Formula Ambiente.