Chiude un tratto della riviera di Montesilvano per il rifacimento della pista ciclabile, traffico in tilt

Lavori in corso sul lungomare, nel tratto che va da via Marinelli a via Torrente Piomba a Montesilvano.

Quello per intenderci dove l'anno scorso si è tenuto il Jova Beach Party.

Un cantiere che in questa fase di avviamento della stagione estiva crea non pochi disagi alla popolazione e ai villeggianti, costretti a lunghe code in auto e a deviazioni forzate.

L'assessore all'Urbanistica, Anthony Aliano, promotore di questa opera pubblica, è già nel mirino di associazioni di cittadini che lamentano inosservanze procedurali e criticità evidenti. Caos ed esposti a parte, questi interventi di riqualificazione riguardano l'innalzamento del piano stradale e della pista ciclabile esistente, destinata a diventare, a detta dell'assessore incaricato, più bella e panoramica: "Il progetto in itinere si caratterizza da elementi di arredo urbano, che tratteggeranno la zona ciclo pedonale da quella veicolare e da una pavimentazione colorata. Il passo successivo prevederà la deviazione della pista ciclabile sulla spiaggia e l’apertura del corso ciclopedonale fino a dentro la pineta con la possibile demolizione del muretto che ne delimita l’area".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Certo è che in questo particolare periodo dell'anno, chiudere la riviera comporta notevoli difficoltà alla circolazione stradale, anche se l'amministrazione comunale ha già provveduto a richiedere alla Provincia di Pescara l'utilizzo dell'area parcheggio Stella Maris, oltre ad adottare soluzioni alternative per gli spostamenti da nord a sud e viceversa. Da lunedì le auto e gli autobus provenienti da Pescara potranno deviare in via Adige, mentre quelli provenienti da Montesilvano saranno costretti a transitare su via Marinelli. I tempi di percorrenza si allungheranno notevolmente.