Montesilvano, lavori Enel su via Vestina con semaforo: disagi e code

Code e disagi nella giornata di oggi lungo via Vestina a Montesilvano, a causa di alcuni lavori eseguiti dall'Enel per la realizzazione di una nuova linea elettrica. Nel tratto fra via Salieri e via Vespucci, infatti, si procede con impianto semaforico alternato per un restringimento di carreggiata in direzione monti - mare. I lavori proseguiranno fino ad ultimazione degli interventi.

