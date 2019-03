Il Consorzio di Bonifica al lavoro sul depuratore di Montesilvano

È stato sostituito lo sgrigliatore all'impianto di depurazione del fiume Saline, favorendo così un migliore smaltimento delle acque.

Il lavoro, atteso da circa 30 anni e portato a termine dal Consorzio di Bonifica Centro, rientra nelle competenze dell'Azienza Comprensoriale Acquedottistica (Aca), sollecitata dall'amministrazione comunale di Montesilvano ad intervenire in maniera concreta e specifica.

Così facendo è stato posto un altro importante tassello per la risoluzione del problema allagamenti.

Prossime azioni, previste per la prossima settimana, la pulizia della vasca di accumulo e un intervento nella zona di Santa Filomena sul sottopasso di via De Gasperi.