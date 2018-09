Montesilvano, iniziati i lavori nelle vie soggette ad allagamenti: ecco quali

Riprendono i lavori anti allagamento a Montesilvano.

Dopo una sosta programmata per evitare disagi a turisti e residenti durante le vacanze, è stato avviato un nuovo cantiere nelle strade che intersecano via Emilia, ovvero via Calabria, via Romagna e via Venezia Giulia.

In giornata l'assessore alle Politiche di Efficientamento del sistema smaltimento acque, Annalisa Fumo, ha effettuato un sopralluogo in compagnia del sindaco Francesco Maragno e del collega di giunta Valter Cozzi.

Presto ripartiranno anche gli interventi in via Piemonte e via Maremma, ormai prossimi alla conclusione.

Previsti anche operazioni di pulizia del collettore rivierasco affidati all'Aca che serviranno a migliorare il deflusso delle acque.