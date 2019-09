Montesilvano: in dirittura d'arrivo i lavori per gli alloggi popolari di via Salieri

Sono 12 gli alloggi popolari che stanno nascendo in via Salieri. Un' opera che parte da lontano, quando nel 2011 ci fu la posa della prima pietra. A giorni verranno emanati i bandi per l'assegnazione e per verificare che tutto sia a posto, il sindaco di Montesilvano, De Martinis, unitamente al consigliere delegato al completamento dei Lavori Pubblici, Valter Cozzi, e al consigliere delegato all'Edilizia Popolare, Marco Forconi, ha effettuato un sopralluogo sul posto, garantendo entro la fine dell'anno la felice conclusione dell'iter per la consegna delle chiavi agli aventi diritto.

L'edificio è composto da 12 appartamenti dislocati su tre piani con ascensore. Le dimensioni variano dai 60 agli 80 metri quadri. Al piano terra dello stabile vi sono 12 box auto. All'origine il progetto doveva sorgere sull'area di via Spagnuolo, poi accantonato a causa della forte pendenza del terreno. La variazione e lo spostamento su via Salieri ha comportato ingenti aumenti finanziari e ritardi nell'esecuzione.