Nigeriani lasciano la pentola sul fornello a gas, tragedia sfiorata in via Vestina

Distrazione fatale per una coppia di nigeriani con domicilio in via Vestina. Una pentola lasciata inavvertitamente sul fuoco del fornellino a gas ha scaturito un incendio che si è divampato in tutta la cucina, rendendo inagibile l'intero appartamento.

Una squadta dei Vigili del Fuoco è intervenuta per domare le fiamme che altrimenti si sarebbero diffuse rapidamente nelle altre stanze. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri che hanno disposto l'interdizione momentanea dei locali, fino al ripristino dell'impianto elettrico, seriamente danneggiato dalle conseguenze dell'incidente domestico.