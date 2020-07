La denuncia di un cittadino di Montesilvano: "Il laghetto nel parco della libertà è diventato una palude"

Degrado e mancanza di pulizia nel laghetto in via Aldo Moro a Montesilvano. La denuncia è stata pubblicata da un residente e riguarda in particolare il parco della libertà, dove è presente il laghetto che ospita delle tartarughe. Il cittadino ha pubblicato anche una foto sul gruppo Facebook "Montesilvano segnalazioni, incompiute e progetti".

È auspicabile una pulizia del laghetto del parco delle libertà, anche per le persone e i turisti che lo frequentano. Le tartarughe ringrazierebbero!