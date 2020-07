La denuncia di Rifondazione Comunista: "Fossi di scolo tappati e potenzialmente pericolosi.a Montesilvano"

La domanda che si pongono in tanti è: cosa potrebbe accadere sotto il pontile di fronte via Finlandia e nel tratto finale di via Dante in caso di forti piogge a Montesilvano ? La segnalazione di questi due punti critici, dove sbocca il canale di scolo in mare, riguarda la presenza di cumuli di sabbia che ostruiscono la fuoriuscita di liquame.

Corrado Di Sante (segretario provinciale Rifondazione Comunista) solleva il problema che si è presentato da qualche giorno lungo la riviera di Montesilvano. Un rischio che nessuno ha calcolato e che potrebbe far aumentare il fenomeno degli allagamenti in città.

"E' l'ennesimo tentativo dell’amministrazione di centrodestra di non affrontare le problematiche e di nascondere la polvere sotto il tappeto poiché ad ogni pioggia i canali portano acqua putrescente e cattivi odori direttamente in spiaggia e l’amministrazione ha sempre evitato di provvedere ad emanare il temporaneo divieto di balneazione. Quale ufficio comunale ha autorizzato tale intervento? In base a quali pareri tecnici, ambientali e di protezione civile si è proceduti con la chiusura?". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Interrogativi che non possono essere risolti con una semplice ruspa, ma che vanno opportunamente calcolati visti i continui cambiamenti climatici.