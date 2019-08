Jova Beach Party a Montesilvano, iniziano i lavori per ospitare l'evento

Meno di due settimane al grande evento del prossimo 7 settembre.

Tempo necessario e sufficiente per sistemare l'area che accoglierà il mega concerto di Jovanotti.

In questi restanti giorni, i tecnici del Comune saranno impegnati, soprattutto nelle ore notturne, in lavori di sistemazione concentrati particolarmente nel tratto di spiaggia che va da via Isonzo a via Marinelli.

Per l'allestimento del palco bisogna prima di tutto livellare la sabbia e occuparsi della manutenzione delle siepi, per poi passare alla preparazione delle vie di deflusso dei circa 35mila spettatori previsti. Dal 29 agosto si partirà con il montaggio della struttura. Sono stati incaricati cinque operai che avranno a disposizione due mezzi comunali.

Per gli aspetti legati alla viabilità sono ancora in corso di definizione con la questura di Pescara gli ultimi aspetti tecnici riguardanti la circolazione, i parcheggi e i bus navetta. Tre stabilimenti balneari dovranno smantellare la propria area demaniale da ombrelloni, sedie e sdraio e sotto questo aspettoc'è la massima collaborazione da parte dei titolari delle concessioni Bagni Bruno, Sabbia d'Oro e Hotel Prestige. Già pronte invece le autorizzazioni che il Comune di Montesilvano deve inviare alle autorità marittime.