Jova Beach Party a Montesilvano, le modifiche alla viabilità e i parcheggi previsti

Jova Beach Party a Montesilvano sabato 7 settembre. Dopo l'ufficializzazione dell'evento musicale di Jovanotti sulla spiaggia montesilvanese si è messa in moto la macchina organizzativa per definire tutti i dettagli.

Tra questi ci sono quelli legati alla viabilità visto che in città è previsto l'arrivo di almeno 30mila persone.

Jova Beach Party a Montesilvano: la viabilità

Il lungomare di Montesilvano - con l'area di circa 30mila metri individuata nel tratto di spiaggia tra gli stabilimenti 'Bagni Bruno' e 'Sabbia d'Oro' - sarà chiuso il 7 settembre da via Maresca a via Arno

Divieto di balneabilità dalle 19 nel giorno dell'evento

Dalle 14 inizierà l'accesso all'area concerto

Tutto dovrebbe tornare alla normalità per le ore 3 di domenica 8 settembre

La pineta sarà interdetta e vigilata dal giorno precedente, ossia il 6 settembre

Dal 31 agosto sarà chiuso il tratto di strada da via Marinelli a via torrente Piomba per consentire le operazioni di montaggio del palco

Jova Beach Party a Montesilvano: i parcheggi