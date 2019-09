Divieti e chiusure al traffico, queste le strade interdette alla circolazione per il Jova Beach Party

Presentata stamane in sala consiliare la tabella delle disposizioni relative all'accesso, al transito e alla sosta nell'area che ospiterà la 16esima tappa del Jova Beach Party.

Un'ordinanza sindacale, emanata per espressa prescrizione della commissione di vigilanza provinciale e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica stabilisce quanto segue:

Chiusura prolungata al traffico veicolare e ciclabile, con divieto di sosta e di fermata lungo la riviera, nel tratto compreso tra via Torrente Piomba (esclusa) e via Marinelli (esclusa) fino alle ore 8 del giorno 9 settembre per consentire le operazioni di smontaggio delle infrastrutture e del palco. Gli autobus per la circolazione urbana che transitano abitualmente sul lungomare, saranno obbligate a deviare su via Adige. Divieto di transito per veicoli, cicli e pedoni, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

A partire dalle ore 8 del giorno 7 settembre, data dell'evento, e per le successive 24 ore, chiusura al traffico veicolare e ciclabile su viale Aldo Moro da via Maresca (esclusa) a via Arno (esclusa). Consentito il traffico ciclabile da via Arno a via Adige, zona questa adibita anche al parcheggio delle biciclette.

Divieto di accesso in tutte le traverse perpendicolari e parallele che portano al mare da via Trentino a via Adige. Lungo il tratto della strada parco delimitato dalle due strade si potrà parcheggiare con ticket per la sosta valido l'intera giornata.

Chiusura al transito pedonale, ad eccezione dei residenti, ospiti di privati e strutture ricettive munite di prenotazione, nel tratto tra via Torrente Piomba, via Chieti, prosecuzione di via Lazio sino ad intersezione con via Trentino e sbocco sul mare.

Veicoli e pedoni non potranno transitare sulla riviera e sulle traverse che da via Inghilterra (esclusa) portano al mare nel tratto via Maresca-viale Europa-via Emilia (esclusa). Il divieto non si applica per i residenti, i relativi ospiti di privati e le strutture ricettive

Identico provvedimento verrà adottato in tutte le traverse perpendicolari e parallele che da viale Europa sino a via Lucania portano al mare. Deroga concessa ai veicoli muniti di ticket o contrassegnate da bollino indicante persone diversamente abili che potranno accedere da corso Umberto, intersezione con viale Abruzzo, sino ad intersezione con via Vitello d'Oro e via Bocca di Valle dove è stata allestita un'apposita area di sosta.

Per le misure antiterrorismo verranno messe le barriere di sbarramento e saranno temporaneamente ritirati tutti i contenitori dei rifiuti a partire da oggi, 5 settembre. Prevista una massiccia presenza di forze dell'ordine su tutta l'area interessata. Il sindaco De Martinis confida sulla massima collaborazione dei concittadini e dei forestieri.