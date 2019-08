Jova Beach Party, il servizio d'emergenza affidato alla Misericordia di Pescara

Prima riunione operativa ed organizzativa per i volontari della Misericordia di Pescara, che si occuperanno delle emergenze e sicurezza sanitaria durante il Jova Beach Party, l'evento del 7 settembre a Montesilvano per il quale sono attese oltre 33 mila persone.

Saranno oltre 100 i soccorritori impegnati, con due posti medici avanzati per le emergenze, 11 ambulanze e due mezzi quad per la spiaggia. Presente anche un posto di comando avanzato per la gestione logistica di tutti gli uomini e mezzi con copertura radio direttamente dalla Confederazione Nazionale Misericordie d’ Italia.

Anche altri associazioni di volontariato sono state coinvolte per la riuscita piena dell'evento nel supporto organizzativo, con il governatore Toppi soddisfatta per l'esito di questa prima riunione.