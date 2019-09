Jova Beach Party, meteo incerto su Montesilvano: le previsioni

Jova Beach Party sotto la pioggia? In base alle ultime previsioni meteo la giornata di sabato 7 settembre sarà all'insegna dell'instabilità con possibili temporali e rovesci anche su Montesilvano, dove lo ricordiamo si terrà il grande concerto di Jovanotti sulla spiaggia a cavallo fra via Marinelli e via Torrente Piomba.

Le previsioni indicano pioggia per le 14 e schiarite alternate a rovesci dal tardo pomeriggio fino alle 23. L'arrivo infatti di una nuova perturbazione a partire dalla giornata di domani 5 settembre porterà infatti non solo piogge e temporali anche lungo la costa adriatica ed in Abruzzo, ma anche un calo delle temperature. In molti sui social si stanno già chiedendo se il concerto dovesse essere rimandato in caso di maltempo, temendo che l'appuntamento che porterà a Montesilvano oltre 30 mila persone paganti possa clamorosamente saltare.