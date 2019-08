Jova Beach Party: Mauro Orsini non crede alla ricaduta economica per la città

Mauro Orsini, interpellato giorni fa da un turista che stava osservando i lavori delle ruspe sulla spiaggia, ha ironicamente risposto che sono in corso i preparativi per ospitare il G7 e Papa Francesco. Ironia a parte, il pensiero del presidente dell'associazione "VitArte" nei riguardi dell'operazione Jova Beach Party, non è per nulla positivo.

"Nulla da eccepire sulla bravura del cantante nazional popolare e a tal proposito esprimo la mia soddisfazione per un evento che porterà introiti agli esercenti di pubblici esercizi e agli alberghi e quindi sicuramente una giornata positiva per la nostra economia.

Ma chiedo alla pubblica amministrazione quale sarà il vantaggio reale per i cittadini di Montesilvano. Si tratta di un normale concerto di un cantante di medio profilo, ma da queste parti sembra quasi che ci sia stata l'aggiudicazione delle prossime Olimpiadi. Dicono che ci saranno 33.000 spettatori, e allora non capisco per quale motivo mettere a soqquadro una cittadina con gli innumerevoli disagi, i problemi legati alla sicurezza, e con la manomissione dell’ambiente per un cantante che avrebbe potuto esibirsi in qualche campo sportivo in città o paesi limitrofi. Ora molti cittadini si chiedono: chi sosterrà i costi dell’evento? Chi ci guadagnerà, i cittadini o qualche società privata? Quanto pagherà Jovanotti per l’occupazione del suolo pubblico?

L'amministrazione comunale ha l’obbligo di informare i cittadini su quanti e quali introiti porterà alle casse della città questo evento, e quali miglioramenti porterà alla città in termini di verde pubblico, decoro e sicurezza. Se ciò non avvenisse, sarà un successo solo per gli organizzatori del cantante"