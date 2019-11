Jova Beach Party, il M5s: "Che fine hanno fatto i 25 mila euro incassati dal Comune?"

Il consigliere regionale pentastellato Smargiassi, ha chiesto di conoscere l'utilizzo dei 25 mila euro ottenuti dal Comune di Montesilvano per l'organizzazione del Jova Beach Party. Il fondo è stato stanziato dalla Regione come contributo per la riuscita e l'organizzazione logistica del concerto di Jovanotti dello scorso 7 settembre.

La cifra è stata attinta dal fondo per le emergenze di protezione civile, e per questo Smargiassi solleva dubbi considerando la destinazione di quei fondi, completamente diversa rispetto ad un'emergenza territoriale.

"La documentazione in atti” prosegue il Consigliere del Movimento 5 Stelle “non permette di avere un quadro dettagliato delle opere o attività eseguite con i fondi concessi. Tantomeno dalle richieste inoltrate dal sindaco del Comune di Montesilvano è possibile comprendere a cosa siano serviti, nel dettaglio, i soldi ricevuti dalla Regione e in particolar modo dal dipartimento Protezione Civile"

Il consigliere spera che ci sia già agli atti della Regione un rendiconto sull'utilizzo di quella cifra da parte del Comune di Montesilvano, onde evitare lo stanziamento di somme sproporzionate rispetto alle reali esigenze, come avvenuto a Vasto quando poi proprio il Jova Beach Party fu annullato: