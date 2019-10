Jova Beach Party, nel libro di Jovanotti anche il racconto della tappa di Montesilvano

È in vendita nelle principali librerie italiane il libro "Cronache da una nuova era" dell'autore Francesco Faraci. Circa 300 pagine che documentano, attraverso racconti, testimonianze e foto illustrate, l'avventura di Jovanotti nel tour più bello e coinvolgente della sua carriera. Migliaia di persone che hanno affollato le spiagge per partecipare al Jova Beach Party, il più grande evento musicale degli ultimi anni destinato a fare storia.

Nel volume, a firma del reporter che ha seguito ogni tappa del concerto, c'è spazio anche per Montesilvano, penultimo appuntamento dell'estate 2019 che lo stesso Lorenzo Cherubini ricorda dettagliatamente in dieci pagine dense di particolari.

"Ci siamo presi il temporale, il sole, il vento, il sole addosso. L’estate che gridava “non fatemi finire!”. Abbiamo ballato tutto quello che si può ballare al mondo, anche il saltarello abruzzese (un momento bellissimo!). Tra antico e futuro, ovvero nell’attimo in cui la parola "sempre” prende vita"

Questo diario fotografico, datato 7 settembre, parte in realtà da lontano, quando il progetto prese corpo, in una corsa contro il tempo che non conobbe ostacoli insormontabili e che terminò con una memorabile giornata, tra scommesse vinte da parte dell'amministrazione comunale e le polemiche messe a tacere da una macchina organizzativa praticamente perfetta.