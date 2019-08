Jova Beach Party a Montesilvano, ecco il cronoprogramma degli interventi in spiaggia

Lavori in corso per il Jova Beach Party.

La concentrazione di operai e mezzi in dotazione del Comune è rivolta nell'area sabbiosa che va da via Marinelli a via Isonzo.

Le ruspe hanno scavato i varchi di accesso e sono state rimosse le siepi e le sterpaglie.

Prossimo step è il livellamento della sabbia che avverrà di notte per non infastidire i bagnanti. Delle fioriere rimovibili poste ai margini dell'arenile creeranno una barriera con la pista ciclopedonale, evitando l'accumulo di dune di sabbia trascinata dal vento. L'allestimento del palco inizierà giovedì 29 agosto. L'amministrazione comunale ricorda che il 7 settembre, data del concerto, verrà interdetta la pineta, sorvegliata da volontari e uomini dei carabinieri forestali. A breve verranno forniti i dettagli sulla viabilità, i parcheggi e i bus navetta.

Gallery