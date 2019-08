Jova Beach Party a Montesilvano, grande soddisfazione del Sindacato Balneari

Anche il Sib-Confcommercio (sindacato italiano balneari) esprime soddisfazione per l'ufficializzazione del Jova Beach Party a Montesilvano.

L'evento musicale di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti è in programma sabato 7 settembre.

«A nome della categoria dei balneari e di tutti gli operatori turistici di Montesilvano», afferma Riccardo Padovano, presidente del Sib Abruzzo, esprimo la più grande soddisfazione per lo svolgimento atteso e sperato da tutta la comunità e che rappresenta una grande ed irripetibile occasione che non potevamo permetterci il lusso di perdere, perché se così fosse stato, l'Abruzzo avrebbe davvero rischiato di uscire definitivamente dal tour dei grandi concerti».

Questo quanto aggiunge Padovano:

«Ora, dopo aver registrato l'ok all'evento, dobbiamo da oggi stesso iniziare a lavorare e a collaborare con l'Amministrazione Comunale di Montesilvano e che ringraziamo sentitamente per aver messo il massimo impegno, affinché il concerto di Jovanotti potesse tenersi nella nostra regione. È stato più che mai importante aver fatto squadra e per questo voglio ringraziare tutti gli amici e colleghi balneari dell'Hotel Prestige, Sabbia d'Oro e Bagni Bruno che con grande senso di responsabilità hanno messo a disposizione gli spazi, dando la massima disponibilità per far si che questa manifestazione si facesse, senza riserve, senza se e senza ma. Ringrazio anche la Società di Salvamento che ha messo da subito a disposizione sia le moto d'acqua, che i gommoni che il personale tutto a disposizione, così come ovviamente ringrazio tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, la Prefettura la Questura, e la Direzione Marittima, oltre alle Amministrazioni di Pescara, Spoltore, Città Sant'Angelo e tutti quelli che si sono prodigati per far si che questo evento si possa svolgere nella massima sicurezza, affinché Montesilvano e l'Abruzzo intero possano diventare icona di un nuovo modo di fare spettacolo ed eventi che anche l'Abruzzo è in grado di ospitare. Il Jova Party sarà la degna conclusione e il fiore all'occhiello di questa estate che ha visto fare tutti noi squadra e indossare la maglietta Jova Party Abruzzo. Da oggi esiste probabilmente una nuova consapevolezza, e cioè quella di aver individuato nelle spiagge della nostra regione una nuova location per grandi eventi come il Jova Beach Party che non potrà che avere ricadute positive sull'economia turistica dell'Abruzzo».