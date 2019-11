Jova Beach Party, nuovo affondo del M5s: "La giunta regionale scappa e non risponde sui 25 mila euro"

Ancora nessuna risposta e chiarimento sull'utilizzo di 25 mila euro di fondi regionali, attinti dal fondo per le emergenze della protezione civile, ed utilizzati come contributo per il Jova Beach Party di Montesilvano. A denunciare l'assenza di risposte da parte della giunta Marsilio il consigliere regionale del M5s Smargiassi che aveva presentato un'interrogazione sull'argomento durante il consiglio regionale che si è tenuto ieri.

Secondo Smargiassi, la giunta sarebbe "scappata" al momento di discutere del question time sul contributo senza fornire alcuna risposta, mancando di rispetto all'opposizione ed ai cittadini:

La domanda che abbiamo posto al presidente è semplice: visto che Regione Abruzzo ha voluto contribuire alle attività organizzative del Jova Beach, attingendo da risorse dedicate al servizio emergenze protezione civile, volevamo capire se c’è un rendiconto di come questi fondi sono stati utilizzati e per quale tipologia di interventi di protezione civile posti in essere dal comune di Montesilvano. Volevamo anche capire con quali criteri la cifra di 25 mila euro sia stata valutata congrua. Scegliere di prendere fondi pubblici per le emergenze e destinarli ad un evento privato a pagamento non può prescindere poi dal fornire queste risposte. Una cosa è certa, noi vigileremo affinché siano date a noi e a tutti i cittadini

Ricordiamo che il contributo della Regione era stato erogato al Comune di Montesilvano nell'ambito dell'organizzazione logistica del concerto di Jovanotti che si è tenuto il 7 settembre scorso.