Jova Beach Party, il sindaco De Martinis su Facebook: "Grazie a tutti, è solo un punto di partenza"

Un grande ringraziamento a quanti hanno contribuito alla perfetta riuscita del Jova Beach Party. Il sindaco di Montesilvano De Martinis ha pubblicato un lungo post su Facebook per esprimere la propria gratitudine per l'evento di sabato 7 settembre, per l'enorme vetrina avuta dalla città di Montesilvano e per gli sforzi compiuti da tutti coloro che hanno lavorato per far sì che tutto riuscisse senza problemi, nonostante la pioggia e nonostante le "sterili polemiche" che hanno accompagnato il concerto di Jovanotti:

Un enorme GRAZIE al Prefetto di Pescara Dott.ssa Gerardina Basilicata e al Questore di Pescara Dott. Francesco Misiti per aver creduto nelle nostre capacità. GRAZIE al produttore Maurizio Salvadori per aver puntato sul nostro territorio e sulla nostra amministrazione. Infinitamente GRAZIE a tutte le Forze dell'Ordine e a quanti hanno gestito la parte sanitaria. GRAZIE all'intero apparato comunale per il prezioso lavoro svolto con una menzione speciale per il Dirigente Marco Scorrano e i dipendenti Giuseppe Maggiore e Roberto Natale e per il tenente Nicolino Casale e tutto il personale della Polizia Locale. GRAZIE ai colleghi Sindaci Carlo Masci e Matteo Perazzetti e al Governatore Marco Marsilio per il prezioso contributo

De Martinis ha ringraziato tutta la macchina amministrativa del Comune, i cittadini e residenti per la pazienza dimostrata ed il padre nell'anniversario della sua morte: