Jova Beach Party a Montesilvano, le parole di Jovanotti su Facebook

È un Jovanotti fiducioso quello che oggi pomeriggio, mercoledì 21 agosto, ha condiviso un post su Facebook con il quale annuncia ai suoi fan novità relative alla possibile tappa di Montesilvano del prossimo 7 settembre del suo Jova Beach Party.

Questo quanto condiviso da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti sul suo profilo ufficiale: «Domani sera dovemmo avere la conferma per il 7 settembre nella spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. Dai!».

Nel frattempo, nella giornata odierna, in Prefettura c'è stata una riunione della commissione Pubblico Spettacolo al quale ha preso parte anche il sindaco Ottavio De Martinis che al Tgr Abruzzo dichiara: «Abbiamo presentato tutti gli elementi utili alla valutazione per ottenere il via libera all'evento. La commissione ha valutato tutti questi elementi e ci siamo aggiornati a domani mattina allo scopo di definire tutti i dettagli. Speriamo che domani sera possa esserci l'ufficialità. Siamo fiduciosi».

Domani invece è prevista la riunione del comitato Ordine pubblico e Sicurezza nel corso della quale si deciderà se recuperare o meno la tappa abruzzese di Vasto saltata il 17 agosto.