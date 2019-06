L'Istituto Comprensivo "Delfico" di Montesilvano premiato dal ministero della Pubblica Istruzione

Un meritato secondo posto su scala nazionale per il Comprensivo Delfico che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dal ministero della Pubblica Istruzione in occasione della cerimonia finale del concorso "Facciamo 17 goal".

Nella sala "Aldo Moro" del Miur di Roma, i bambini e gli insegnanti giunti da Montesilvano hanno ricevuto il premio per il secondo posto, grazie ai lavori svolti nella Settimana europea per lo Sviluppo Sostenibile.

Il video in gara, intitolato "Dai rifiuti nascono i fiori", documenta un percorso educativo durato due anni e portato a termine dalla classe 3^ A della primaria.

Gli alunni hanno adottato una compostiera donata dal Comune di Montesilvano che è stata rivitalizzata con rifiuti organici vegetali provenienti dagli scarti alimentari della mensa scolastica e dai rifiuti domestici. L'iniziativa si è ispirata ai temi dell'Agenda 2030, ben inserita nel ciclo didattico intrapreso.